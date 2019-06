CATANIA – Un fucile automatico e una doppietta, entrambi calibro 12 e con la matricola cancellata e la canna ed il calcio mozzati, sono stati sequestrati dai carabinieri a Catania insieme con una paletta segnaletica della Polizia di Stato ed un lampeggiante durante un controllo in un condominio della zona “A” del Villaggio Sant’Agata. Il materiale era in un sottotetto. Le armi nei prossimi giorni saranno inviate agli esperti del Ris di Messina per gli esami di tipo balistico e per il ripristino delle matricole abrase così da poter risalire alla provenienza.