Catania, tutto pronto per Etna Comics

CATANIA – Cultura, divertimento e solidarietà. Sono le parole chiave di Etna Comics, il Festival Internazionale del Fumetto e della Cultura Pop, che dal 6 al 9 giugno tornerà ad animare i padiglioni del Centro Fieristico “Le Ciminiere” di Catania con una quattro giorni sempre più ricca.

Undici aree tematiche, centinaia di attività e conferenze, ospiti internazionali da urlo. Come ogni anno si rinnova l’appuntamento con un evento dai mille volti, tanto legato al territorio, quanto di respiro internazionale, con nomi sempre più blasonati del panorama mondiale: dal comics al games, dal cinema alle serie tv, dai videogames al mondo della rete e del doppiaggio, con un’attenzione sempre particolare all’universo Japan.

Fittissimo il programma della manifestazione, presentata ufficialmente alla stampa nella Sala Giunta di Palazzo degli Elefanti alla presenza del sindaco di Catania, Salvo Pogliese, degli assessori comunali, Pippo Arcidiacono e Fabio Cantarella, del direttore di Etna Comics, Antonio Mannino, dei membri dello staff organizzativo e dei rappresentanti dei partner della kermesse: Rafet Sisman, direttore di Turkish Airlines Sicilia, Alessio Occhinegro, supervisore marketing di Turkish Airlines Catania, e Alfio Fabiano, responsabile vendite consumer per la Sicilia di Vodafone Italia.

Nel corso della presentazione riflettori accesi sulle grandi novità del 2019, a partire dalla nuovissima Area Videogames, che si arricchisce del fascino del mondo dell’animazione, cambiando il suo nome in Movies & Videogames. Ne faranno parte ospiti di portata mondiale: dal creatore di Silent Hill, Keiichiro Toyama, a Tony Bancroft, regista di Mulan e animatore per Disney dei personaggi di La Bella e la Bestia, Il gobbo di Notre Dame, Aladdin e Il Re Leone.

Da Shiyoon Kim, tra i più grandi character designer e concept artist dei Walt Disney Animation Studios, con i suoi lavori su Rapunzel, Ralph Spaccatutto, Big Hero 6 e Zootropolis, a Ian Livingstone, Jean-Luc Cano, Swery65 e Rachele Doimo, che daranno vita a un’area senza precedenti, forte anche di una Sala eSports sempre più esclusiva e all’avanguardia.

Direttamente da due serie tv di successo che hanno spopolato in tutto il mondo, arriveranno a Catania i celebri attori americani Johnny Galecki (Leonard in The Big Bang Theory) e Giancarlo Esposito (il terribile Gus Fring di Breaking Bad). Star di livello planetario faranno sognare gli appassionati in Area Movie.

L’appuntamento con il Festival Internazionale del Fumetto e della Cultura Pop si arricchisce quest’anno anche di una nuovissima versione degli Etna Comics Awards. Nella magica serata dell’8 giugno, a partire dalle 20, dopo uno sfavillante red carpet, nella location del Centro Culture Contemporanee Zō, saranno assegnati da giurie specializzate i prestigiosi premi Uzeta, Coco ed Efesto, che riconosceranno il valore di chi, a livello internazionale, si è particolarmente distinto in ambito movies & videogames, comics e games.

Ulteriore novità della nona edizione sarà anche “Etna Comics in Città”, il primo fuori salone della cultura pop. Un evento nell’evento, assolutamente gratuito, realizzato in collaborazione con Scirocco Mediterranean Creative Lab, che dal 5 al 9 giugno trasformerà Villa Pacini, gioiello “dimenticato” della città, in un vero e proprio “paese dei balocchi”, nel cuore pulsante del centro storico.

Si riconferma, come sempre, fiore all’occhiello della kermesse l’Area Comics, che proporrà ancora una volta nomi di altissimo profilo, come quello di Neal Adams inscindibilmente legato a quello di Batman. L’Uomo Pipistrello più amato della storia spegne infatti, quest’anno, ottanta candeline e la città di Catania avrà il privilegio di festeggiare questa ricorrenza ospitando colui che col suo tratto, più di ogni altro, ha contribuito a caratterizzarne l’aspetto grafico.

Tra i big anche Gary Frank, che con Doomsday ha segnato quest’anno il primo incontro tra i personaggi di Watchmen e quelli dell’universo DC, e Alex Maleev, autore del Manifesto 2017 di Etna Comics, che gli appassionati potranno incontrare in un’Artist Alley sempre più ricca. Insieme a loro nomi come Pasquale Qualano, Giulio Rincione, Giada Perissinotto, Fumettibrutti, Giovanni Timpano, Luigi Siniscalchi, Lorenzo Pastrovicchio, Gianluigi Gregorini o il celebre concept artist, Dermot Power.

In arrivo al Festival Internazionale del Fumetto e della Cultura Pop anche Koogi, l’artista coreana che ha riscosso un enorme successo con il suo webtoon Killing Stalking, e Peter Milligan, sceneggiatore di Red Lanterns dal 2011.

Gradito più che mai il ritorno di Simone Bianchi, che ha realizzato il Manifesto di quest’anno, dando un volto a Gammazita, nel solco della valorizzazione dei miti e delle leggende legati alla città di Catania. Un percorso avviato con la scelta del paladino Uzeta, protagonista del Manifesto della settima edizione, e proseguito lo scorso anno con il mago Eliodoro.

Una copertina che, per la nona edizione, Etna Comics ha dedicato a tutte le donne vittime di violenza, attraverso Gammazita e quel pozzo, che ancora oggi porta il suo nome, nel quartiere ebraico della Judeca Suttana, nel quale la giovane e bellissima catanese, secondo la tradizione popolare, decise di lanciarsi pur di non cedere alle avances del suo persecutore.

Claudio Castellini, Don Alemanno, Alfredo Castelli, Andrea Freccero, Giovanni Freghieri, Mattia Labadessa, Lorenza Di Sepio, Emiliano Mammucari, Paolo Mottura, Giulio Mosca e Lelio Bonaccorso, autore della quarta di copertina della brochure ufficiale, aggiungeranno qualità alla lunga lista di ospiti dell’Area Comics.

Attività imperdibili sia in Area Games, con il mega padiglione in piazzale Rocco Chinnici, e in Area Family, piena di attrattive per i piccoli visitatori della manifestazione, accompagnati da mamma e papà, così come nell’area dedicata al Body Painting e in quella “doppiatori”, con Rossella Acerbo, voce di una lista infinita di star americane, Gabriele Lopez, voce italiana di Johnny Galecki, e Fabrizio Mazzotta, voce di Krusty Il Clown, Eros di Pollon, puffo Tontolone e non solo.

Sempre più affascinante il viaggio tra Area Altrimondi e Japan & Cosplay Center. Da brividi l’Area Mostre dove, tra tutte, spicca l’esposizione dedicata agli 80 anni di Batman. Casa Surace, Corinne Mantineo, Maurizio Merluzzo, Arcade Boyz e Davidekyo saranno solo alcune delle stelle della NewTube Alley, per gli amanti del mondo della rete.

Imperdibili gli spettacoli in Area Palco, con il re delle sigle animate, Giorgio Vanni, i Nanowar of Steel e i Goblin di Claudio Simonetti, protagonisti assoluti dei concerti delle prime tre serate di Etna Comics 2019, che si chiuderà, come da tradizione, con l’attesissimo e coloratissimo Cosplay Contest, quando giurate internazionali dalla bellezza mozzafiato regaleranno al vincitore un fantastico viaggio in Giappone.

Sempre attenta al sociale, anche quest’anno la manifestazione metterà all’asta le opere realizzate per l’occasione dagli artisti ospiti della kermesse per destinarne il ricavato a progetti di solidarietà o di pubblica utilità. Una tradizione ormai consolidata che ha permesso, negli anni, di realizzare opere di pregio per la città, come il restyling del playground di piazza Nettuno, e che quest’anno vedrà parte del ricavato dell’edizione 2019 andarsi a sommare a quello dello scorso anno per la realizzazione di una sala multimediale all’interno del reparto di oncologia pediatrica del Policlinico di Catania, mentre la restante parte sarà devoluta, come annunciato in anteprima dal direttore Antonio Mannino nel corso dell’ultimo Premio Ecogruppo Italia per il sociale e ribadito questa mattina in conferenza stampa, all’associazione A.C.A.R, Conto alla Rovescia, per la diffusione dell’informazione e la ricerca sulla malattia esostosante e sulla sindrome di Ollier/Maffucci.