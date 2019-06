Uccide un gatto per mangiarlo

Bloccato un cinquantenne di origine romene con un coltello a Canicattì, aveva ancora la carcassa in mano

CANICATTI’ (AGRIGENTO) – Ha ucciso e sviscerato un gattino per mangiarlo. Il protagonista della singolare vicenda, un cinquantenne di origini romene, è stato denunciato alla Procura di Agrigento dalla polizia di Canicattì (Ag) per uccisione di animale e porto illecito di arma bianca: un coltello da sub.

L’uomo, bloccato dai poliziotti mentre gettava le interiora dell’animale sotto le auto in sosta, ha ammesso: “Volevo mangiarlo”. La carcassa del gatto e il coltello da sub, ancora insanguinato, gli sono stati trovati all’interno dello zaino che il cinquantenne aveva in spalla.