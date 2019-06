Catania, sigilli al centro sociale Colapesce

CATANIA – L’istituto di credito proprietario dell’ex sede dell’Hard Rock Cafe è ritornato in possesso dei locali che erano stati occupati dal centro sociale Colapesce e fatto sigillare l’ingresso con una porta in ferro battuto.

La Digos della Questura stamattina ha eseguito un provvedimento della Procura di ispezione dell’immobile per la sua restituzione al proprietario, che ne aveva denunciato l’occupazione abusiva.

La struttura, che necessita di interventi per la messa in sicurezza e a norma, era deserta. Così fabbri incaricati dall’istituto di credito hanno messo una porta in ferro battuto all’ingresso. Davanti la struttura ci sono attualmente almeno una cinquantina di persone che stanno protestando contro l’intervento eseguito. In zona il traffico è deviato e c’è un presidio della polizia