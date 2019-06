Catania, evade e va in giro senza patente

Un quarantenne ai domiciliari per la rapina a un’anziana riconosciuto dai carabinieri in viale Castagnola

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il quarantenne catanese Paolo Gangi per evasione e guida senza patente, poiché mai conseguita.

L’uomo si trovava ai domiciliari per il fatto di cronaca che lo vide protagonista il 9 giugno 2018, quando in via Napoli, dopo aver seguito una donna di 74 anni fin sotto casa, finse di citofonare facendosi lasciare il portone aperto; poi la raggiunse sulla rampa delle scale per strapparle con violenza la fede nuziale, provocandole una frattura al dito che costò alla poveretta una prognosi di 30 giorni.

Ieri sera gli uomini della squadra “Lupi” in servizio nel quartiere Librino, lo hanno riconosciuto, inseguito e bloccato mentre a bordo di uno scooter percorreva il viale Castagnola. I militari hanno anche posto sotto sequestro lo scooter poiché sprovvisto di copertura assicurativa.