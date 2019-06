CALTAGIRONE (CATANIA) – Cinquecentoventi chilogrammi di sughero provenienti dal bosco di Santo Pietro sono stati sequestrati a Caltagirone (Catania) dai carabinieri in un fondo agricolo ed in abitazioni rurali di contrada Vaccarizzo riconducibili ad un pensionato di 72 anni, che è stato denunciato per furto aggravato e ricettazione. Il materiale era nascosto sotto un cumulo di paglia. Ultimamente nel bosco di Santo Pietro numerose querce sono state scorticate per piazzare il sughero al mercato nero.