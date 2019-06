Vìola divieto: arrestato marito violento

SANTA TERESA DI RIVA (MESSINA) – Un uomo di 43 anni è stato arrestato dai carabinieri a Santa Teresa perché, due giorni dopo l’emanazione di un divieto di avvicinamento alla moglie in seguito alla denuncia della vittima per maltrattamenti e lesioni, ha continuato a vessare la donna, tentando anche di fermarla per strada. La vittima è stata difesa dai passanti e ha chiamato i carabinieri. Il marito, che era fuggito prima dell’arrivo dei militari, è stato posto ai domiciliari in casa dei genitori.