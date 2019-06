Trecastagni: fallisce il cavallo di ritorno, prova a incendiarle l’auto per vendetta

La donna non paga il riscatto e lo denuncia: scatta la ritorsione, ma i carabinieri lo colgono sul fatto

TRECASTAGNI (CATANIA) – I carabinieri di Trecastagni hanno arrestato il 65enne Armando Pulvirenti, sopreso la notte scorsa in via Sant’Andrea mentre, dopo aver rubato l’autoradio da una Fiat Punto, stava cospargendo i sedili di liquido infiammabile per dare fuoco alla macchina.

Il tempestivo intervento dei militari, avvisati telefonicamente dai vicini di casa, ha consentito di domare il principio di incendio e di bloccare Pulvirenti. Il quale avrebbe agito per un “cavallo di ritorno” non andato a buon fine perché la proprietaria dell’auto (che già aveva subito il furto di un’altra macchina) invece di pagare per riaverla indietro aveva preferito denunciare tutto ai carabinieri.