Cessa obbligo firma e torna a spacciare

In manette un diciannovenne arrestato dai “Lupi” a Librino

CATANIA – Scaduto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria alla quale era stato sottoposto dopo un l’arresto per spaccio durante l’operazione ‘Stella Cadente’, un 19enne, Giuseppe Scafaria, è tornato Catania a vendere dosi di droga.

La notte scorsa è stato però arrestato dai carabinieri, che l’hanno sorpreso in viale Grimaldi con 130 grammi di marijuana già suddivisa in dosi e 30 euro in contanti. Droga e denaro sono stati sequestrati. Il giovane è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza.