Venezia, la nave da crociera sperona la barca

VENEZIA – Incidente tra una nave da crociera Msc, che era in fase di attracco, e un battello gran turismo ormeggiato nel porto di Venezia. Quattro turiste straniere, tra i 67 e 72 anni, sono rimaste ferite in modo non grave. Una donna americana è già stata dimessa.

La nave Opera aveva probabilmente motore in avaria. “Abbiamo visto la nave che avanzava, tutti correvano e gridavano”, racconta un marinaio che era sul battello. Fonti del Mit fanno sapere che presumibilmente entro giugno arriverà la soluzione per allontanare le grandi navi da Giudecca e San Marco.

La notizia ha fatto il giro del cyberspazio sulle edizioni on line dei principali quotidiani mondiali. Il video della collisione viene pubblicato ovunque, dal Times of India al New York Times.