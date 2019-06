Per un selfie precipita e muore

Perdere la vita per qualche like in più. Un 35enne è morto oggi pomeriggio precipitando dalla corona del Creux du Van nel distretto di Neuchâtel, in Svizzera, un anfiteatro roccioso naturale con pareti verticali alte 150 metri. Secondo le testimonianze l’uomo, domiciliato in Vallese, è scivolato nel vuoto mentre si apprestava a scattare una fotografia con lo smartphone.

La guardia aerea svizzera di soccorso ha individuato il corpo sul fondo della formazione geologica. Si tratta dell’ennesima triste vicenda causata dai selfie estremi. Una recente ricerca ha rivelato che, tra il 2011 e il 2017, sono decedute in questa tragica maniera 259 persone.