Veleni e moniti al Comune di Catania: ‘Pogliese chiarisca o non avrà un euro’

CATANIA – “O il sindaco di Catania fa pulizia e chiarezza e chiede al presidente del collegio dei revisori dei conti che si è dimesso di tornare a ricoprire l’incarico oppure non si presenti a Roma, o in qualunque altra parte, perché non gli sarà dato un euro”. E’ guerra tra il Comune e il senatore del M5s Mario Giarrusso, che in conferenza stampa a Catania sottolinea la “stranezza nella tempistica delle dimissioni del presidente, all’indomani della presentazione della relazione”, e chiede chiarezza.

Per questo annuncia che “la relazione dei relatori dei conti del Comune sarà inviata alla Procura”, e che chiederà al prefetto di “avviare un’attività ispettiva sul bilancio dell’ente”, in dissesto finanziario. Anticipa anche che sul caso attiverà “la Commissione parlamentare Antimafia”.

La vicenda si intreccia sul file audio tra l’ex candidato sindaco M5s Giovanni Grasso e il vice sindaco Roberto Bonaccorsi il cui tema era la capogruppo del M5s al Comune, Lidia Adorno, che era al centro della conferenza stampa.

Bonaccorsi, tra l’altro, avrebbe detto “a chissa ‘a ntappassi ‘nto muru” (a questa la sbatterei contro un muro, ndr) e “C’ ama ‘a ddari ‘n coppu” (Le dobbiamo dare un colpo, ndr). Il Movimento chiede le “dimissioni immediate di Bonaccorsi”, che a sua volta ha annunciato querele.

Giarrusso sottolinea la “differenza tra noi e gli altri: noi gli indifendibili non li difendiamo, li mandiamo a casa, non aspettiamo il terzo grado di giudizio”. E Grasso, ha ricordato, “lo abbiamo espulso subito dopo avere ascoltato il file audio inviato per errore sulla nostra chat. Di certo è un linguaggio vergognoso e violento, inaccettabile, perciò Grasso sarà denunciato anche in Procura. Faremo una conferenza stampa per spiegare perché l’azione della Adorno dà fastidio”.

“Pogliese – ha aggiunto – avversario che conosco e al quale non appartiene quel linguaggio, venga in aula a spiegare altrimenti dimostra che non è libero. Bonaccorsi ha danneggiato tutta la città e deve dimettersi”.

Il Comune cerca in tutti i modi di glissare: “Riconfermiamo piena fiducia e stima nella persona e nell’operato di Roberto Bonaccorsi, amministratore qualificato e integerrimo, in questi giorni oggetto di una campagna denigratoria, solo per avere risposto con tono colloquiale a una chiamata telefonica, che era e doveva rimanere privata, di un consigliere del Movimento cinque stelle che attaccava una sua collega di gruppo, resa pubblica con modalità tutte da appurare”.

Secondo l’amministrazione “i toni eccessivi utilizzati, in alcuni passaggi strumentali, alimentano, purtroppo, un clima che qualcuno vuole a ogni costo avvelenare; una tentazione in cui non cadremo, perché l’interesse di Catania e dei suoi cittadini va oltre i personalismi. Appare poco utile continuare ad attaccarsi a frasi dette privatamente il cui significato va ricondotto a un contesto più generale. Catania ha bisogno di ben altro in questo momento, meglio soprassedere e sorvolare”.

Grasso dal canto suo smentisce: “La telefonata è finita sulla chat e non riguarda un colloquio con Bonaccorsi, ma con un mio vecchio collega di università ho espresso insofferenza nei confronti di un gruppo che ha mostrato astio nei miei confronti. Nessun intento diffamatorio, né parole violente. Passerò al gruppo misto, non condivido la linea del Movimento sul dissesto e sulla gestione dei crediti. Nessuna violenza, mi riferivo all’attività politica, trovo volgare gli attacchi nei miei confronti. Giarrusso mi attacca per motivi strumentali, farò io delle querele per difendere la mia onorabilità”.