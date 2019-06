Non si ferma all’alt: “Mia figlia sta male”. Ma i carabinieri non ci cascano: è un pusher

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato un 22enne pregiudicato per coltivazione e spaccio di droga. A bordo di una moto e senza casco non si è fermato all’alt impostogli ieri sera in via Leucatia dai militari.

Inseguito, è stato bloccato dopo poche centinaia di metri giustificando il comportamento imposto dal bisogno di raggiungere urgentemente l’abitazione in quanto la figlioletta di pochi mesi aveva accusato un malore.

Il senso del dovere dei carabinieri, anche per evitare che il cittadino continuasse la sua corsa in moto senza casco, e il sospetto che il fermato stesse mentendo, li ha spinti a farlo salire nell’auto di servizio per accompagnarlo a casa.

Dopo avere accertato che la piccolina di pochi mesi godeva di ottima salute tra le braccia della madre, dalla perquisizione i militari hanno scovato 400 grammi di marijuana, di cui una parte già suddivisa in dosi e 3 piante di canapa indiana.