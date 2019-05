Che caos il mercato di piazza Eroi d’Ungheria

CATANIA – Ieri mattina agenti del commissariato Nesima di Catania hanno eseguito un controllo nel mercatino rionale che si svolge ogni giovedì in piazza Eroi d’Ungheria.

In effetti, quello che era inizialmente nato come un piccolo e caratteristico appuntamento per gli acquisti per gli abitanti della zona, si è, col tempo, ingigantito a dismisura, arrivando persino a occupare spazi vitali per la circolazione stradale e per il sereno vivere cittadino.

Il tutto a opera di molti abusivi che, anche con spregiudicatezza, si insediano sul posto, imponendo la loro presenza disordinatamente e rappresentando, in alcuni casi, un vero e proprio pericolo per la salute, visto che alimenti particolarmente delicati vengono trattati senza alcuna precauzione igienico-sanitaria.

I poliziotti hanno identificato decine e decine di persone, fermando e multando numerosi scooteristi che sfrecciavano senza casco tra la folla del mercato. Incappato in una denuncia penale per vendita di prodotti contraffatti un uomo che è stato trovato in possesso di oltre 700 dvd “taroccati”.

I controlli proseguiranno nella zona soprattutto in considerazione che il viale Mario Rapisardi, a ridosso del quale si svolge il mercatino rionale, rappresenta un fondamentale snodo stradale anche per il raggiungimento dell’ospedale Garibaldi di Nesima.