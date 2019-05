Domenica 120 eventi in tutta la Sicilia per la Giornata nazionale delle Pro Loco

CATANIA – La Sicilia protagonista della “Giornata nazionale delle Pro Loco” che si celebra domenica prossima. Sono 120 gli eventi organizzati dalle associazioni di promozione turistica isolane e concentrati in un solo giorno. Associazioni nelle quali volontari si spendono quotidianamente per accogliere e informare i visitatori anche in alcuni infopoint cogestiti insieme alla Regione; animare centri e comunità; valorizzare i prodotti tipici e ricette della tradizione.

In Sicilia gli eventi interessano tutte e nove le province, un cartellone che tocca tutti i temi cari alle Pro Loco. Degustazioni di prodotti tipici, mostre fotografiche, itinerari alla scoperta dei territori, appuntamenti per la promozione dei dialetti e delle lingue locali, manifestazioni e rievocazioni legate alle tradizioni locali; e ancora convegni, rappresentazioni teatrali, giochi di strada e iniziative avviate con il coinvolgimento di scuole e altre associazioni.