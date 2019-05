Spacciava “coca” e “fumo” a San Cristoforo

Catania . Un 64enne bloccato dai militari in via Cortile Quattro Corolle

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il 64enne Albino Sangiorgi per spaccio di droga. Ne hanno osservato pazientemente i movimenti fino a cogliere il momento opportuno per intervenire.

Ieri sera nel cuore del quartiere San Cristoforo, esattamente in via Cortile Quattro Corolle, i militari, all’ennesima “consegna” al cliente di turno, hanno bloccato il pusher il quale è stato trovato in possesso di 10 grammi di cocaina, 60 grammi di marijuana e 20 euro appena incassati dall’ultima cessione.