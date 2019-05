Catania ha una nuova casa dell’acqua

CATANIA – E’ stata inaugurata la quarta casa dell’acqua di Catania, in piazza Eroi d’Ungheria, nella quinta municipalità Monte Po, Nesima, San Leone e Rapisardi.

Anche questa zona della città avrà un distributore d’acqua purificata e microfiltrata, fredda, a temperatura ambiente e anche gasata, seguendo a ruota le altre case dell’acqua già operative a San Giovanni Galermo-Trappeto Nord, piazza Nettuno e piazza Aldo Moro.

“ Un servizio di grande valenza – ha detto il sindaco Salvo Pogliese – per molteplici motivi. Innanzi tutto perché fa risparmiare in maniera considerevole le famiglie che utilizzeranno quest’acqua. Un distributore d’acqua che dal punto di vista ambientale ci consente di limitare le emissione di anidride carbonica e un minore utilizzo della plastica dei contenitori monouso delle bottiglie, permettendo un netto risparmio e una tutela ambientale molto significativa. Nei prossimi giorni anche Librino e piazza della Repubblica avranno una casa dell’acqua e non è escluso che altri punti di emissione verranno creati in altre zone secondo un piano che stiamo elaborando”.

La fornitura d’acqua è aperta a tutti, basta acquistare una card ricaricabile (che ne permetterà l’erogazione) al prezzo di 5 euro, 2 euro una tantum per l’attivazione, i tre euro rimanenti copriranno i costi dell’acqua che variano dai 4 centesimi a litro per l’acqua naturale e a temperatura ambiente, ai 5 centesimi per quella refrigerata naturale e ai 7 centesimi per quella refrigerata gassata.

I distributori sono in grado di erogare fino a cinquecento litri d’acqua ogni ora.

L’ inaugurazione è stata arricchita dalla presenza dei manufatti artistici degli studenti del Liceo artistico Lazzaro e dalla presenza dei ragazzi dell’istituto omnicomprensivo Musco di Zia Lisa che seguono un progetto di socialità inclusiva per la disabilità.