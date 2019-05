Chiuso un tratto della strada statale 114, traffico paralizzato in direzione Siracusa

CATANIA – Sulla strada statale 114, la Orientale Sicula, è provvisoriamente chiuso il tratto al km 110,400, nel comune di Catania, per consentire le operazioni dei recupero di un tir ribaltato all’altezza del ponte Primosole.

Sul posto è presente il personale dell’Anas e delle Forze dell’Ordine per consentire la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione attualmente paralizzata a causa del traffico intenso in direzione Siracusa.