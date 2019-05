Le arene ricominciano da 3 €: e cinquanta

CATANIA – Le arene sono sotto attacco. Una delle poche certezze della vita serale catanese deve difendersi da due nuovi nemici più terribili di Joker e Lex Luthor: il clima peggiore degli ultimi 62 anni e l’uscita dei filmoni al cinema anche d’estate, tipo Spiderman e X-Men. Un assalto che, come prima conseguenza, comporterà l’aumento del biglietto d’ingresso nelle sale all’aperto, da 3 a 3,50 euro.

Cinquanta centesimi “imposti” dalla distribuzione che cerca di preservare le prime visioni appesantendo la concorrenza. “Speriamo che il catanese non ci caschi e preferisca la tradizione estiva”, dice Salvo Foti, responsabile della programmazione dell’Adua.

Per la riapertura dell’arena di fronte al carcere verrà schierato in campo David Lynch, protagonista di una retrospettiva che da venerdì prossimo con il documentario “The art life” (unico spettacolo gratuito alle 21) coprirà l’intero giugno, tutti i lunedì e i martedì, attraverso 8 film di uno dei registi più folli in circolazione.

L’Argentina, rivale storica, ricomincerà sabato (c’è la rassegna in lingua orginale “Learn by movies” che propone gratis i due beatlesiani “Across the universe” e “Eight days a week”) e risponderà alla monografia di Lynch con i mercoledì dedicati a Massimo Troisi.

E poi dovrebbero tornare anche i film nella rimessa Amt di via Plebiscito, che l’anno scorso ha fatto scoprire ai catanesi un nuovo spazio. Ancora da stabilire il cartellone, ma un’idea potrebbe essere quella dei vecchi film restaurati.