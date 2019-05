Beccato a passeggiare, altro che domiciliari

Catania . Un pregiudicato 38enne sorpreso dai carabinieri in via Testulla. Denunciato spacciatore 27enne

CATANIA – I carabinieri di Catania, ieri mattina hanno arrestato il pregiudicato 38enne catanese Santo Pacini per evasione. Sottoposto agli arresti domiciliari, è stato riconosciuto dai militari mentre passeggiava in via Testulla.

I militari durante l’attività di controllo hanno anche denunciato per detenzione e spaccio di droga il pregiudicato 27enne catanese I.G.: nel corso di una perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di 5 involucri contenenti marijuana per un peso complessivo di 10 grammi, una bilancia di precisione, materiale vario per il confezionamento e un’agenda con appunti riguardanti il flusso di denaro in entrata e uscita.