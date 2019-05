Niscemi, presi con la marijuana nel sacco

Due giovani sorpresi in una zona di campagna con 15 chili di droga trasportati in spalla

NISCEMI (CALTANISSETTA) – Sabato pomeriggio i poliziotti di Niscemi hanno arrestato Giacomo Buccheri, di 28 anni, e Gaetano Cacciaguerra, di 26, per spaccio di marijuana. Gli agenti hanno sorpreso i due all’interno di un appezzamento di terreno in contrada Feudo Nobile mentre trasportavano in spalla un grosso sacco ciascuno.

I poliziotti hanno intimato ai due, noti per precedenti di droga, di fermarsi; Cacciaguerra si è fermato, Buccheri, invece, dopo aver buttato a terra il sacco e calzato il cappuccio della felpa in testa, è fuggito tra i campi inseguito dai poliziotti.

L’inseguimento si è interrotto sul ciglio di un dirupo dal quale il fuggiasco si è buttato facendo perdere le proprie tracce. Nei due sacchi sequestrati gli agenti hanno trovato rispettivamente 7,7 e 7,8 chili di marijuana, per complessivi 15,5 chili di droga pronta per lo spaccio. Buccheri è stato rintracciato poco dopo a casa sua.