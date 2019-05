Catania, droga nella cassetta della posta

I cani poliziotti scovano marijuana e cocaina in un edificio in viale San Teodoro a Librino

CATANIA – Lo scorso 25 maggio agenti della Squadra Cinofili di Catania hanno trovato all’interno di una cassetta postale priva di nominativo di un edificio in viale San Teodoro 100 grammi di marijuana e 2 grammi di cocaina. Il ritrovamento è nato durante un controllo a Librino affidato al fiuto dei cani antidroga “App” e “Vite”. La droga, che era già suddivisa in dosi pronte per essere vendute, è stata sequestrata a carico di ignoti.