Ai domiciliari per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni (FOTO)

CATANIA – La Polizia di Catania ha arrestato il Orazio Filistad, 34 anni, in esecuzione all’ordinanza del Tribunale di Catania per espiazione pena ai domiciliari per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento.

Il provvedimento restrittivo era stato emesso lo scorso 24 maggio dalla Procura di Catania. I reati per cui si eseguiva la misura erano stati commessi il 6 agosto del 2007 per i quali era stato condannato a una pena di un anno e sei mesi.