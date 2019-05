In Sicilia una domenica burrascosa

PALERMO – Una domenica di pioggia e vento. Questo maggio sempre più anomalo si chiude in Sicilia con una giornata di burrasca. La perturbazione ha colpito tutta l’Isola, col cielo costantemente scuro e i mari molto mossi.

A causa del vento sono stati sospesi i collegamenti con le Eolie. Stamattina si erano fermati i traghetti, nel pomeriggio è toccato agli aliscafi. Il vento ha causato anche danni alle colture: nella banchina di Sottomonastero è stato divelto un lampione, per fortuna senza conseguenze. Le mareggiate hanno portato via il deposito di pomice che si era formato sulla spiaggia di Canneto, in località Calandra.