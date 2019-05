Macchina a fuoco, anziano messo in salvo

Enna . Una Fiat Cinquecento del 1968 in fiamme mentre percorreva la via Diaz, 88enne tirato fuori dai poliziotti

ENNA – La Polizia di Enna è intervenuta ieri per salvare il conducente di un veicolo in fiamme, un anziano signore, mettendo in sicurezza la zona. Dall’auto storica (del 1968) fuoriusciva anche del carburante.

I poliziotti in servizio nella centrale via Diaz hanno incrociato la Fiat Cinquecento, dal cui cofano motore fuoriuscivano delle vistose fiamme. Il conducente, un 88enne, pur accortosi della situazione, era rimasto impietrito di fronte al pericolo, restando dentro l’auto.

Gli agenti intervenuti hanno circoscritto la zona per mettere in sicurezza tutte le persone e i mezzi in transito, e hanno tirato fuori l’anziano, rimasto incolume. I poliziotti, recuperati diversi estintori dai negozi vicini, hanno domato le fiamme fino all’arrivo dei vigili del fuoco.