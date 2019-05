Alle urne per l’Europa: affluenza 16%

Seggi aperti fino alle 23 per eleggere i 76 deputati italiani: 8 arriveranno da Sicilia e Sardegna. I primi dati delle 12 in linea con le consultazioni del 2014 . COME SI VOTA

ROMA – Seggi aperti. Si vota oggi fino alle 23 per le elezioni europee, alla ricerca dei 751 deputati per il Parlamento, subito dopo comincerà lo spoglio delle schede. In conseguenza della Brexit, il numero dei componenti spettanti all’Italia è stato aumentato da 73 a 76, ma tre diventeranno effettivi solo quando il Regno Unito uscirà dall’Ue.

Il sistema elettorale è un proporzionale puro con lo sbarramento al 4%: le liste che non superano la soglia non ottengono seggi. L’Italia è divisa in cinque circoscrizioni elettorali: Nord Ovest (20 seggi), Nord Est (15), Centro (15), Sud (18), Isole (8).

Sono 50.952.719 gli elettori per le europee, di cui 24.744.762 uomini e 26.270.873 donne, che voteranno in 62.047 sezioni elettorali. In Sicilia gli elettori chiamati alle urne sono quattro milioni e 700 mila. La scheda della circoscrizione Isole è rosa.

Il Presidente della repubblica Sergio Mattarella ha votato questa mattina poco dopo le 9 a Palermo. Il capo dello Stato si è recato, come di consueto, nel seggio 535 dell’istituto comprensivo “Giovanni XXIII – Piazzi” nel quartiere Libertà, nei pressi della sua abitazione palermitana.

AFFLUENZA STABILE. Si consolida il dato dell’affluenza alle elezioni Europee alle ore 12: quando sono pervenuti i dati di 6.584 sezioni su 7.915, ha votato il 16,51% degli aventi diritto, sempre in linea con le analoghe elezioni del 2014 (16,53%). Nel 2014 l’affluenza finale alle ore 23 fu del 58,6%. Alle politiche del 2018 l’affluenza alle ore 12 fu del 19,4% (dato della Camera).

COME SI VOTA: AL MASSIMO 3 PREFERENZE. L’elettore ha diritto di manifestare il voto di lista tracciando con la matita copiativa un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene. L’elettore può anche esprimere voti di preferenza, fino a un massimo di tre nomi. Nel caso di più preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso. Viceversa, se si esprimono più preferenze per candidati tutti dello stesso sesso, vengono annullate le preferenze successive alla prima. La preferenza deve essere manifestata esclusivamente per candidati compresi nella lista votata.

Il voto di preferenza si esprime scrivendo, con la matita, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista. In tutti i casi si può anche dare un voto di preferenza a un solo candidato compreso nella lista provinciale prescelta scrivendo il cognome, oppure il nome cognome, sulla riga tracciata alla destra del simbolo della lista provinciale.