Taobuk, il desiderio al centro del festival che ospita Ian McEwan e Jostein Gaarder

TAORMINA (MESSINA) – E’ il desiderio il tema della nona edizione Taobuk, il Taormina international book festival, ideato e diretto da Antonella Ferrara: cinque giorni durante i quali la letteratura incontra il cinema, l’arte, l’attualità, la cucina.

L’edizione 2019, in programma dal 21 al 25 giugno a Taormina, è anticipata dall’appuntamento di oggi (dopo la conferenza stampa della mattinata) con il Premio Sicilia consegnato allo scrittore spagnolo Javier Cercas, che segue Isabel Allende e Luis Sepúlveda. Un premio nato per omaggiare le massime voci del nostro tempo.

Come ogni anno la grande serata al Teatro antico di Taormina, sabato 22 giugno alle 21.30, accoglierà gli interventi dei più grandi nomi della letteratura e dello spettacolo italiani e internazionali, che saliranno sul palco per ricevere i Taobuk Awards. Quelli per la letteratura saranno assegnati per questa edizione al Premio Pulitzer Jhumpa Lahiri, scrittrice statunitense di origine bengalese, e Ian McEwan, uno dei più grandi autori britannici, “per la sapienza con cui hanno portato avanti il desiderio di raccontare storie e per la profonda consapevolezza dell’animo e dei comportamenti umani con cui sono stati capaci di ritrarre indimenticabili personaggi iconici, di grande potenza emotiva”.

Al regista Marco Bellocchio, unico italiano in concorso a Cannes 2019, al cantautore Simone Cristicchi, autore di tanti brani di spessore anche sociale, a Nina Zilli, una delle voci più soul della musica italiana contemporanea e all’attore Massimo Ghini andranno invece i premi Taobuk Award alla carriera. Sul palco, accompagnati dall’orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania, si esibiranno proprio Cristicchi, Nina Zilli, la violinista enfant prodige Anastasiya Petryshak e il soprano georgiano Nino Surguladze. Infine la stilista catanese Marella Ferrera riceverà il Taobuk Award Trame di storia.

Tra gli ospiti anche lo scrittore norvegese Jostein Gaarder, autore del bestseller “Il mondo di Sofia”.