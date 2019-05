CATANIA – La Polizia di Catania ha arrestato il pakistano Muhammad Arshad, 47 anni, in seguito all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 7 dicembre 2017 dal tribunale di Velletri (Rm), per evasione dagli arresti domiciliari.

Il pakistano è stato arrestato in seguito a “alert alloggiati”, il software collegato con questura, che segnalava la presenza dell’extracomunitario in un B&B del centro storico catanese.