Volevano la vecchia Fiat Uno del Comune

CATANIA – I carabinieri di Randazzo, coadiuvati dai colleghi di Passopisciaro, hanno arrestato il 28enne Mattia Rasano e il 26enne Lino Lavacca accusati entrambi di tentato furto aggravato.

I due avevano già forzato la portiera della Fiat Uno dei Servizi sociali, parcheggiata in piazza Municipio e di proprietà del Comune, quando la pattuglia, impegnata nel controllo del territorio, li ha sorpresi e bloccati nel preciso istante in cui stavano manomettendo il quadro strumenti per poterla mettere in moto e fuggire via.

Gli arrestati, assolte le formalità di rito, sono stati relegati agli arresti domiciliari.