Quanto “fumo” nell’auto: arrestati

Palagonia . Posto di blocco sulla statale 417: i carabinieri trovano un chilo di marijuana, tre in manette

PALAGONIA (CATANIA) – Tre persone – Vincenzo Spinello, di 41 anni, un tunisino di 30, Mohamed Abdeli, e un incensurato di 22 anni – sono state arrestate ieri sera dai carabinieri a Palagonia (Catania) perché sorprese a trasportare a bordo di un’auto oltre un chilo di marijuana.

Sono accusati di di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. I primi due sono stati rinchiusi nel carcere di Caltagirone. Il terzo è stato posto ai domiciliari.

L’auto sulla quale viaggiavano, una Fiat Multipla, è stata fermata a un posto di blocco lungo la SS. 417. La droga, contenuta in quattro buste termosaldate, è stata trovata durante una perquisizione della vettura. Il tunisino è stato anche trovato in possesso di un tirapugni e per questo deve rispondere anche di porto di armi o oggetti atti a offendere.