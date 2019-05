A Catania i supereroi fuorilegge

Giocattoli contraffatti e non sicuri in un negozio cinese che riforniva tutta la fiera: sequestrati 130.000 articoli

CATANIA – La guardia di finanza di Catania ha sequestrato oltre 130 mila articoli contraffatti e non sicuri nella zona del mercato rionale di piazza Carlo Alberto. Il blitz ha colpito un punto vendita gestito da un cittadino cinese nel quale si riforniscono numerose bancarelle del tradizionale mercato della “Fera o luni” e altri commercianti della provincia.

I militari hanno sequestrato giocattoli e gadget contraffatti, riproducenti noti personaggi dei cartoni animati (Spiderman, Batman, Superman, Thor, Ironman, Capitan America, Peppa Pig, L.O.L. e My Little Pony). Articoli per un valore complessivo di 15.000 euro, che non riportavano le indicazioni previste dalla normativa sulla sicurezza dei prodotti. Il gestore è stato denunciato.