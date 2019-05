Quarantasettenne albanese percorreva l’autostrada all’altezza dello svincolo per l’aeroporto di Birgi

PALERMO – Il 47enne F. H., di origine albanese ma residente a Sciacca, è morto in un incidente sull’autostrada A29 in prossimità dello svincolo per l’aeroporto di Birgi, nel comune di Paceco.

Per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della moto sulla quale viaggiava andando a sbattere contro il guard rail.