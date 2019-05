E’ di Vittoria l’uomo più anziano d’Italia

Salvatore Cavallo, ex preside, ha compiuto 110 anni. Vive a Torino e sogna di tornare in Sicilia

RAGUSA – E’ di Vittoria, nel Ragusano, ma vive a Torino l’uomo più anziano d’Italia. Salvatore Cavallo, ex preside in pensione, ha festeggiato i 110 anni con una visita a sorpresa: quella della sindaca Chiara Appendino. Per la prima cittadina il ‘nonno d’Italia’ è “testimone prezioso di un mondo lontano, pieno di vitalità e consigli – si legge sul suo profilo Twitter -. È stato un onore portargli i saluti e i regali della Città”.

Nato il 16 maggio 1909, di professione agronomo, Cavallo ha insegnato negli istituti tecnici e ha fatto il preside sino al 1974. Chiamato alle armi sul fronte del Nordafrica, nel 1941, con il grado di capitano, ha vissuto l’assedio di Tobruk e la disfatta di El Alamein.

Grande sportivo, dalla finestra del suo appartamento vicino al Filadelfia guarda gli allenamenti del Torino. Sino a qualche anno fa iniziava la sua giornata facendo cyclette prima di una buona colazione a base di frutta. Non ha mai fumato.

Ora sogna di tornare a Vittoria, dove manca da tanto, troppo tempo. E ad attenderlo vi è uno dei suoi nipoti, Aldo Ferrisi, figlio di sua sorella.