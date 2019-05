Catania: droga, armi e scooter rubati

I sequestri della guardia di finanza in un fabbricato abbandonato a San Cristoforo e in una struttura abusiva a Librino. VIDEO

CATANIA – Una pistola Beretta mod.35 e una pistola mitragliatrice ‘Skorpion’, entrambi con la matricola cancellata e perfettamente funzionanti, sono state sequestrate insieme con 26 proiettili calibro 7,65 Browning e 166 grammi di marijuana in due distinte operazioni dalla Guardia di finanza di Catania, che ha anche recuperato una ‘Vespa’ Piaggio e uno scooter rubati.

Le due armi da fuoco e i due motocicli sono stati trovati durante una perquisizione in un fabbricato abbandonato del quartiere San Cristoforo. Le armi erano nascoste in un armadio. Vespa e scooter, rubati lo scorso febbraio a Catania e completi di documenti, sono stati restituiti ai legittimi proprietari.

La droga, che era in parte suddivisa in dosi, è stata sequestrata insieme a materiale per il confezionamento durante una perquisizione in una struttura abusiva del quartiere Librino effettuata con l’ausilio di un cane antidroga.