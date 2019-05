Macchina prende fuoco, grave un 41enne

Catania. Provvidenziale intervento di salvataggio in via Pacinotti, automobilista con ustioni sul 30% del corpo

CATANIA – Un uomo di 41 anni si trova ricoverato in prognosi riservata all’ospedale “Cannizzaro” in seguito ad un incendio di autovettura avvenuto nel pomeriggio in via Pacinotti. La persona è stata tratta in salvo dai Vigili del fuoco, prontamente intervenuti in seguito alla segnalazione di un passante che aveva notato le fiamme sprigionarsi dall’autovettura. Sul posto è arrivata anche la Polizia scientifica.

L’automobilista è ricoverato in terapia intensiva al Centro grandi ustioni del “Cannizzaro”, diretto dal dott. Rosario Ranno. Gli specialisti hanno iniziato il trattamento per le ustioni di secondo e terzo grado presenti sul 30% del corpo ed avviato gli accertamenti per possibili complicanze respiratorie.