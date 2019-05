Calci alla madre per i soldi della droga

CATANIA – Un giovane di 24 anni è stato arrestato dai carabinieri a San Giovanni la Punta per maltrattamenti in famiglia ed estorsione aggravata ai danni dei genitori e della sorella, che avrebbe minacciato per farsi consegnare denaro per acquistare droga.

A denunciarlo sono state le vittime, angosciate per i continui maltrattamenti e per i danni in casa che non potevano far riparare per le scarse condizioni economiche. Per farsi dare 60 euro al giorno il giovane avrebbe anche minacciato il padre, separato da qualche anno, di danneggiamenti in casa. L’indagato avrebbe colpito con un calcio al ventre la madre.