“Nelle periferie violato il patto sociale”

CATANIA – “Qui e in altri quartieri periferici è stato violato il patto sociale sancito dalla nostra Costituzione che si basa su solidarietà e giustizia. Il patto sociale va ristabilito”.

Così il procuratore Carmelo Zuccaro a margine di un incontro su ‘Confronto su ideali e buone prassi per la crescita delle periferie sud di Catania’ organizzato dalla Misericordia di Librino insieme alla Rete sociale Librino e alla parrocchia Resurrezione.

“Io credo – ha aggiunto – che tutte le istituzioni abbiano delle grosse responsabilità perché se esistono quartieri come questo in difficoltà non c’è dubbio che chi doveva fare non ha fatto quello che doveva”.

Il procuratore di Catania ha sottolineato che “la repressione non è sufficiente e lo Stato deve riempire il vuoto lasciato nei gruppi criminali dalle operazioni di forze dell’ordine e magistratura dando così una prospettiva di futuro ai giovani”.

“La mafia – ha ribadito Zuccaro – è un fenomeno sociale e avrà fine, come diceva Giovanni Falcone. Ma non finirà da sola”.