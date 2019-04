Rissa in chiesa a Catania: turista filma tutto. Il Comune: ‘Dipendenti individuati e sospesi’

CATANIA – Rissa in chiesa. Succede anche questo a Catania. A picchiarsi, dentro la chiesa di San Nicolò l’Arena in piazza Dante, due uomini, pare due custodi. Sono volati pugni, schiaffi e persino una sedia.

L’episodio è stato filmato dal cellulare di un turista tedesco in vacanza in città richiamato dalle urla che provenivano dal fondo della chiesa. Al ritorno nel b&b dove alloggiava lo ha mostrato al gestore, Marco Celeschi, che ha poi pubblicato sul suo profilo Facebook le immagini.

“Un mio cliente del b&b, un tedesco, ha fatto un giro per la città appena arrivato e, su mio suggerimento, è andato a vedere San Nicolò l’Arena ai Benedettini. Alla vista di questo spettacolo che lo ha accolto all’ingcomunaliresso, mi ha subito ringraziato della dritta che gli avevo dato. Con i turisti a Catania ci sappiamo fare, indubbiamente”.

Il Comune di Catania, in una nota, ha reso noto che “in riferimento al video pubblicato in diverse pagine e profili Facebook e ripreso da alcune testate giornalistiche, in cui si intravedono due persone colpirsi reciprocamente con pugni e una sedia, dopo un rapido accertamento interno, i protagonisti dell’episodio sono stati individuati in due dipendenti comunali appartenenti alla Direzione Cultura. Entrambi, già domattina, verranno sospesi dal servizio lavorativo e sottoposti a procedimento disciplinare, per essere sanzionati a norma di legge e regolamento”.