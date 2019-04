Picchia moglie con il mazzo di chiavi: arrestato a San Cristoforo

CATANIA – Stanotte la polizia di Catania ha arrestato un uomo del Bangladesh per maltrattamenti in famiglia e lesioni alla moglie.

I poliziotti sono intervenuti in una casa nel quartiere San Cristoforo dove la donna era stata aggredita per futili motivi dal marito, il quale, rientrato a casa di notte, l’aveva presa a pugni e colpita con un mazzo di chiavi in varie parti del corpo e in testa, per poi tentare di strangolarla con un foulard.

La donna se l’è cavata con una prognosi di 15 giorni per contusioni multiple e ferita lacero contusa alla testa. In seguito alla denuncia, il marito è stato arrestato e portato nel carcere di Piazza Lanza.