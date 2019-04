Il turista stronca Catania: “Che squallore”

CATANIA – Una recensione durissima. Gira sui social l’opinione di un turista che a Catania ha visitato Porta Garibaldi e ha lasciato un commento su Tripadvisor. Ecco cosa dice.

“Peccato. Un gran vero peccato. La porta/arco di per se è molto bella e originale. Il problema che detto monumento insiste su una delle zone più squallide della città. Da poco (ridicolmente) restaurata (ma solo nella parte centrale) la piazza dove insiste la Porta Garibaldi presenta degli “schizzi d’acqua” presentati come fontane (di solito non funzionano) e se da una parte ci sta una specie di isola pedonale, esattamente nella facciata opposta le auto vengono posteggiate fino a incollarsi alla struttura stessa”.

La recensione continua: “Inenarrabile, a parte lo sporco, il caos che circonda la Porta… Venditori abusivi, edifici malmessi, esercizi commerciali indecenti… Più la solita quantità di elementi poco raccomandabili che… non raccomanda (appunto) di visitare la zona a piedi e con attenzione. Come dire… bella e impossibile. Questo posto lo metterei negli studi scolastici alla voce ‘Come NON valorizzare un sito turistico'”.