Ionela Alexadra Rusu ritrovata a Mazara

MARSALA (TRAPANI) – La polizia ha ritrovato a Mazara del Vallo (Tp) la ragazza romena di 17 anni, Ionela Alexandra Rusu, scomparsa a Marsala martedì scorso. La ragazza sta bene. A denunciare la scomparsa della Rusu era stata un’assistente sociale.

La giovane, che era ospite della comunità per minori “Villa Immacolata” della cooperativa sociale “Quattro Venti”, era sparita mentre si trovava in un negozio di via Mazara, a Marsala. Le ricerche condotte dalla polizia sono state coordinate da Prefettura di Trapani e Procura della Repubblica di Marsala.