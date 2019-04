Quasi amici: gli spara per soldi, preso

VITTORIA (RAGUSA) – La polizia di Vittoria ha ricostruito il tentato omicidio del 18 aprile e fermato il pregiudicato 59enne Elio Greco. Avrebbe sparato a un amico imprenditore che giovedì scorso si è presentato in ospedale sostenendo di essersi ferito cadendo all’interno della sua azienda.

I medici del pronto soccorso hanno notato la presenza di un proiettile, che il paziente ha giustificato raccontando di un incidente di caccia di quando era giovane, quindi è stato dimesso. Ma la polizia, informata della vicenda, conoscendo la caratura criminale del personaggio lo ha interrogato.

In poche ore i fatti sono stati ricostruiti, grazie alle persone che avevano assistito allo scontro. Nel frattempo l’uomo è stato operato ed è stato estratto il proiettile che per sua fortuna non aveva leso organi vitali. A quel punto ha confessato la verità, ovvero una discussione con Greco per questioni di soldi.

I due, amici da vecchia data, hanno prima parlato nel piazzale della ditta. Poi la situazione è degenerata e dagli insulti sono passati alle mani. Spintoni e schiaffi fin quando Greco non ha estratto una pistola. I presenti hanno tentato di fermarlo ma lui noncurante ha esploso un colpo d’arma da fuoco.

Decine di agenti si sono dunque impegnati alla ricerca di greco, finché lui stesso non si è costituito e ha ammesso le proprie responsabilità. Oggi è stato convalidato il fermo disposto dalla Procura.