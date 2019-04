La dottoressa in visita a casa: minacciata

Pachino . In servizio alla guardia medica, porta il compagno per precauzione: e il malato li aggredisce

PACHINO (SIRACUSA) – Un 37enne è stato denunciato dalla polizia per minacce nei confronti di un medico della guardia medica di Pachino. Secondo quanto ricostruito dagli agenti l’uomo ha chiamato dicendo di stare male. La dottoressa in servizio è andata a casa sua, per precauzione assieme al suo compagno.

Il 37enne, per motivi non chiari, sarebbe andato in escandescenze minacciando la coppia che è riuscita a fuggire e ha allertato la polizia. Gli agenti hanno trovato nell’abitazione anche una mazza da baseball costruita artigianalmente. Il 37enne non è nuovo a comportamenti simili ed è già stato ricoverato in una comunità terapeutica assistita.