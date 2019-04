Catania, marijuana lanciata dal balcone

Pusher sorpreso a spacciare in via Giudice, sfuggito all’arresto il complice che gli passava la droga da un edificio abbandonato

CATANIA – La Polizia di Catania ha arrestato il pregiudicato Giacomo Lentini, 36 anni, per spaccio di droga. Gli agenti lo hanno sorpreso in via Giudice all’incrocio con via Buonafede mentre si faceva consegnare soldi da un giovane.

Dopo aver preso il denaro, ha chiamato a gran voce un complice che si sporgeva da un balcone al primo piano di un palazzo e che ha lanciato un involucro che Lentini ha consegnato al giovane.

Bloccato Lentini, gli agenti sono entrati nell’immobile abbandonato dove sono state trovate 20 dosi di marijuana. Il complice è riuscito a dileguarsi.