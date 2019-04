Auto della scuola per viaggi personali, preside siciliana rischia 10 anni

IMPERIA – La preside dell’istituto scolastico Ipsia Marconi di Imperia, la siciliana Anna Rita Zappulla, è stata arrestata dai carabinieri con l’accusa di peculato in quanto sorpresa al rientro dalla Francia con l’auto di servizio della scuola usata a fini personali.

I militari hanno atteso che rimpatriasse per fermarla in flagranza di reato alla frontiera di Ventimiglia e portarla in caserma. Per i carabinieri quel viaggio non aveva “alcuna motivazione riconducibile all’attività lavorativa svolta, in più era con familiari”.

Le indagini sono state avviate il mese scorso e avrebbero preso le mosse da una segnalazione interna all’istituto. Secondo i carabinieri l’auto, una Toyota Corolla, veniva utilizzata non solo in provincia di Imperia, ma anche fuori regione e addirittura oltreconfine.

La 62enne, originaria di Marsala è stata portata nel carcere genovese di Pontedecimo. “Io sono una dirigente, posso autogestirmi”: così ha cercato di giustificarsi la Zappulla. Era stata per oltre un’ora a Mentone (Francia), a pochi chilometri da Ventimiglia.

All’interno della scuola dava fastidio che l’auto, in uso a tutto il corpo docente e amministrativo, era di fatto sempre nella disponibilità della preside. Dopo una segnalazione i militari hanno cominciato appostamenti e avviato intercettazioni telefoniche e ambientali che hanno portato a individuare più violazioni. Con l’accusa di peculato la donna rischia una pena fino a 10 anni.