ROMA – La Procura di Catania ha aperto un’inchiesta per istigazione al suicidio sulla morte di una 47enne della provincia etnea che il 27 marzo ha fatto ricorso all’eutanasia in una clinica in Svizzera.

La donna non era malata terminale, ma da tempo soffriva di depressione. Il Gip di Catania, come ricostruisce il quotidiano La Verità, ha annullato un sequestro dei beni della donna.