Sorpresi a forzare un’auto a Vulcania

CATANIA – La Polizia di Catania ha arrestato i pregiudicati Benedetto Giuseppe La Martina, di 57 anni, e Davide Maccarrone, di 42, per tentato furto d’auto.

I due sono stati sorpresi durante un controllo mentre tentavano di rubare una Fiat 500 parcheggiata in zona Vulcania. Maccarrone era intento, in pieno giorno e noncurante delle numerose persone presenti, mentre provava a forzare la macchina con delle “chiavi combinate”: accortosi dei poliziotti, ha provato a dileguarsi in direzione dell’auto del complice, ma i due sono stati bloccati.

Denunciato nei giorni scorsi per il furto di auto S.S.: aveva rubato una Smart spingendola lungo la via Duca degli Abbruzzi mediante un’altra macchina guidata da un complice.

Infine, in via Alcide De Gasperi, è stato trovato e consegnato al legittimo proprietario un Beverly 500 che era stato rubato.