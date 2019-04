Pusher incastrato al posto di blocco

CATANIA – Un uomo di 37 anni, Emanuele Palermo, è stato arrestato ad Aci Catena (Catania) dalla Polizia perché trovato in possesso di oltre due chili di marijuana suddivisi in dosi da sei grammi l’una. L’arresto risale al 6 aprile scorso ma è stato reso noto solamente stamane.

Palermo, controllato mentre era alla guida di una auto in via IV novembre, è stato trovato con 6 grammi di droga, 255 euro in banconote di vario taglio e materiale per il confezionamento. Altre 350 dosi, sempre da sei grammi l’una, sono state trovate durante perquisizioni in altri luoghi di sua pertinenza.

Il Tribunale monocratico di Catania, in ragione dei precedenti penali specifici e della notevole entità dello stupefacente sequestrato, ha disposto per l’arrestato la custodia cautelare in carcere.