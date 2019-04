Falsi crediti d’imposta, da Gela scatta il blitz

Fermata organizzazione: sei arresti e 117 indagati in tutta Italia

GELA (CALTANISSETTA) – I militari del Gruppo Guardia di Finanza di Gela, in collaborazione con altri Reparti del Corpo sul territorio nazionale, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di sei persone accusate di avere costituito un’associazione a delinquere finalizzata all’indebita compensazione di crediti di imposta.

Sono 117 gli indagati in tutta Italia: sono persone fisiche e società, prevalentemente nel nord d’Italia, che, secondo l’accusa, hanno beneficiato del ‘sistema’. In corso di esecuzione, nei confronti degli indagati, anche un sequestro preventivo beni per complessivi 22 milioni di euro.