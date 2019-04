Catania, rapina al bar con inseguimento

Assalto armato in viale Kennedy, rubati soldi e sigarette. Uno dei due malviventi bloccato a San Cristoforo

CATANIA – La Polizia di Catania ha arrestato il pluripregiudicato sorvegliato speciale Giovanni Castiglia, 32 anni, per rapina. Stanotte, gli agenti sono intervenuti in viale Kennedy in seguito alla segnalazione di una rapina a un bar da parte di due ladri entrambi con il volto travisato e uno armato di pistola.

I due rapinatori, dopo aver portato via il denaro dalla cassa e numerosi pacchi di sigarette, sono fuggiti a bordo di un’auto dirigendosi verso il Faro Biscari. Una volante è riuscita a intercettare l’auto che proveniva dal viale Kennedy e che non è fermata all’alt della Polizia.

Dopo un lungo inseguimento per le vie del quartiere San Cristoforo, terminava in via Cordai, i due sono scesi dall’auto tentando di fuggire a piedi, ma uno dei due è stato bloccato.

Nell’auto sono stati trovati 163 pacchi di sigarette, una pistola a salve con tappo rosso, passamontagna e cappelli con visiera, mentre il denaro rubato era rimasto al complice riuscito a scappare.